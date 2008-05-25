ТИК обнародовала явку по 10 районам столицы

Средняя явка избирателей в Киеве, по состоянию на 12.00, составляла 13,21%.

Как передает корреспондент УНИАН, данные по 10 районам столицы обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно информации КГТИК, в Святошинском районе к полудню проголосовали 16,55% избирателей, в Печерском – 14,88%, в Голосеевском и Шевченковском – по 14,45%, в Оболонском – 13,94%, в Соломенском – 13,5%, в Дарницком – 13,22%, в Днепровском – 12,65%, в Подольском – 10,34%, самой низкой была явка в Деснянском районе столицы – 8,74%.