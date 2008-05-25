Милиция уже зафиксировала 25 нарушений на выборах в Киеве

Сегодня с 7 часов утра, то есть с момента открытия избирательных участков для голосования на выборах Киевского городского председателя и депутатов городского совета, и до 16.00 столичная милиция зафиксировала 25 нарушений избирательного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По информации центра, часть зафиксированных сообщений подтвердилась, остальные - проверяются.

В частности, в некоторых районах и на некоторых участках зафиксированы факты ведения агитации, раздачи агитационных листовок и наличие агитационных плакатов или биг-бордов.

Говоря о самых весомых нарушениях, в ЦОС отметили, что в Голосеевском районе Киева были задержаны три человека, которые пытались вынести с избирательного участка бюллетени.

Кроме того, в Быковне задержаны два автомобиля, с которых избирателям выдавались продуктовые наборы от одной из политических сил, принимающей участие в выборах, еще один автомобиль задержать не удалось. В автомобилях были выявлены заявления от жителей, которые якобы просили материальную помощь.