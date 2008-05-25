Горбаль: БЮТ команды на срыв выборов не дает

Лидер киевских регионалов и кандидат в мэры столицы от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ в целом доволен ходом голосования на выборах в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов, об этом он сказал журналистам после голосования на избирательном участке.

В частности, по словам В.ГОРБАЛЯ, "в воскресенье только несколько участков не открылись. На самом деле это нормальная ситуация для города Киева. То есть, нет никаких команд БЮТовцев по поводу срыва. То есть, Киев нормально ведет голосование".

"Единственное, что, конечно, есть подозрение по поводу того, что возле того или иного участка стоят люди, которые как бы проводят схему по поводу покупки голосов. Думаю, что мы по поводу этого будем очень оперативно реагировать. Думаю, что все будет очень спокойно", - добавил кандидат в мэры.

На вопрос журналистов, насколько процентов рассчитывает Партия регионов, В.ГОРБАЛЬ ответил: "Много".