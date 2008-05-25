Турчинов сказал, когда улыбка не будет сходить с его лица

Кандидат на должность мэра Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что наиболее грязным признаком предвыборной кампании в Киеве стали масштабные попытки подкупа избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил после голосования на одном из избирательных участков в столице.

«Наш штаб зафиксировал особенно в Подольском, Святошинском и Оболонском районах Киева попытки создать «карусели», которые с 7 часа утра под видом экзит-полов или благотворительных фондов в защиту выборов пытаются запускать «карусели», то есть, фактически, прямо возле участков скупать результаты выборов», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что Блок Юлии Тимошенко обратился в милицию и СБУ по этому поводу. «Мы надеемся, что правоохранительные органы будут реагировать на эти вещи так, как это делает БЮТ», - сказал он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что БЮТ будет проводить параллельный подсчет голосов. Минувшие выборы и парламентские, и в местные советы показали, что наш подсчет дает ошибку в пределах сотых процента», - сказал он.

Кандидат в мэры добавил, что параллельный подсчет необходимо проводить, чтобы исключить возможные попытки фальсификации выборов или возможность подделки протоколов.

«Районные и городской штабы будут иметь оригиналы протоколов с мокрыми печатями, в соответствии с которыми будет сделан подсчет. Вместе с тем из участков мы будем получать телефонные сообщения относительно результатов, и на несколько часов раньше будем иметь результаты выборов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он выразил надежду, что большинство голосов получат демократические силы, и это даст возможность «отсечь от должностей людей, которые цинично разворовывали киевскую землю и коммунальную собственность». А.ТУРЧИНОВ отметил, что освобождение этих людей будет маловато и пообещал добиться возбуждения против них уголовных дел.

«Я думаю, что у нас будет возможность улыбаться не только перед камерами, а именно когда те программы, которые мы запланировали, будут реализованы, тогда улыбка не будет сходить с моего лица», - сказал он.