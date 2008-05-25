Ющенко на этих выборах ”несколько изменил свои политические симпатии”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатировал, что его политические симпатии несколько изменились по сравнению с теми, которые у него были на предыдущих выборах в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на избирательном участке № 70/10 в Доме профсоюзов.

В то же время Президент не назвал фамилии кандидата, за которую он отдал свой голос, как на этих, так и на предыдущих выборах мэра Киева.

«Мои симпатии несколько изменились, потому что процессы, состоявшиеся в Киеве, убежден, подталкивают к тому, чтобы мы изменили свою оценку и свои подходы к тем политическим силам, которые еще несколько лет назад были популярными и синхронными с чувствами людей. Поэтому кое-что изменилось, но я голосовал по совести», - сказал В.ЮЩЕНКО.