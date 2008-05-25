Госгорпромнадзор начал проверку на шахте ”Краснолиманская”

Государственный комитет по промышленной безопасности, охраны труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) начал комплексную проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Краснолиманская" в связи с аварией 23 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К проверке привлечены государственные инспекторы Красноармейской государственной горнотехнической инспекции и специализированной инспекции Донецкого горного округа. Обследуются в целом 5 очистительных и 9 подготовительных забоя шахты. Согласно сообщению, продолжается опрос свидетелей, уже запротоколировано свидетельство семи горняков, которые находились на совместимых с аварийной участках. Планируется, что завтра будут опрошены пострадавшие шахтеры, которые находятся в клинике в Донецке.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на шахте "Краснолиманская" в вентиляционной ходке второй западной лавы пласта Л3 (тупиковая выработка длиной 350 метров) произошел выброс угля. Аварией были застигнуты 14 человек. Из них трое шахтеров с отравлением рудничными газами были госпитализированы. Четверо погибших подняты на поверхность, поиски семерых продолжаются.

В шахте работает экспертная комиссия по расследованию причин аварии.