В МВД допускают причастность штаба Вилкула к скупке голосов за электронные деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он отметил, что такая преступная схема применена в Украине. "Безусловно, этому преступлению будет дана надлежащая оценка. От себя хочу добавить, что сегодня проводятся оперативно-следственные действия, проходят обыски совместно с управлением киберпреступности, национальной полиции и следователями национальной полиции Днепропетровской области. Уже заблокировано более 3 тысяч банковских карточек тех, кто принял участие, кто был готов таким образом получать деньги за голосование на этих выборах", - рассказал он.

Читайте такжеБПП призывает жителей Днепропетровска голосовать против Вилкула

Шкиряк добавил, что это не является вмешательством в избирательный процесс. "Мы, безусловно, вне политики. Ни МВД, ни национальная полиция не вмешиваются в избирательный процесс, в какие-либо выяснения политических отношений, но в контексте того, что происходит, мы не исключаем, что к этой преступной схеме может быть причастен штаб одного из кандидатов в мэры Днепропетровска, а именно Александра Вилкула", - заявил он.

По словам Шкиряка, такому дерзкому преступлению будет дана надлежащая правовая оценка.

Читайте такжеФилатов имеет хорошие шансы одержать победу во втором туре выборов мэра Днепропетровска - политолог

"Эти нити будут размотаны. Мы обязательно установим, кто, как и каким образом через РФ с помощью агрессора, с помощью тех, кто убивает украинских воинов на нашей территории, осуществлял это откровенное антигосударственное преступление", - сказал он.

По словам Шкиряка, по данному факту уже начато уголовное производство.