В МВД допускают причастность штаба Вилкула к скупке голосов за электронные деньги
В Министерстве внутренних дел не исключают причастности штаба кандидата на должность мэра Днепропетровска Александра Вилкула к схеме покупки голосов избирателей при помощи электронных денег.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Он отметил, что такая преступная схема применена в Украине. "Безусловно, этому преступлению будет дана надлежащая оценка. От себя хочу добавить, что сегодня проводятся оперативно-следственные действия, проходят обыски совместно с управлением киберпреступности, национальной полиции и следователями национальной полиции Днепропетровской области. Уже заблокировано более 3 тысяч банковских карточек тех, кто принял участие, кто был готов таким образом получать деньги за голосование на этих выборах", - рассказал он.
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Шкиряк добавил, что это не является вмешательством в избирательный процесс. "Мы, безусловно, вне политики. Ни МВД, ни национальная полиция не вмешиваются в избирательный процесс, в какие-либо выяснения политических отношений, но в контексте того, что происходит, мы не исключаем, что к этой преступной схеме может быть причастен штаб одного из кандидатов в мэры Днепропетровска, а именно Александра Вилкула", - заявил он.
По словам Шкиряка, такому дерзкому преступлению будет дана надлежащая правовая оценка.
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"Эти нити будут размотаны. Мы обязательно установим, кто, как и каким образом через РФ с помощью агрессора, с помощью тех, кто убивает украинских воинов на нашей территории, осуществлял это откровенное антигосударственное преступление", - сказал он.
По словам Шкиряка, по данному факту уже начато уголовное производство.