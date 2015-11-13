В УКРОПе намерены добиваться справедливости для своей политсилы и всех репрессированных патриотов

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы считаем, что правда на нашей стороне, и мы способны ее доказать интеллектуально. Не просто доказать, но и добиться справедливости", – сказал Геннадий Корбан. Он отметил, что УКРОП выступает за смену системы власти и прекращение политических репрессий. "Мы будем добиваться справедливости и для тех многочисленных патриотов, которые сегодня сидят в тюрьмах, сидят по лживым обвинениям", – подчеркнул политик.

Читайте такжеГеннадий Корбан рассказал, почему и дальше будет заниматься политикой

Лидер УКРОПа напомнил, что на 17 ноября намечено судебное рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины, которая требует его ареста. Также в ближайшее время, вероятно, 13 ноября, будет подана жалоба защиты Геннадия Корбана на решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отвечая на вопрос о судьбе "Фонда обороны страны", из которого он, по версии прокуратуры, украл деньги, Геннадий Корбан сказал: "Сейчас деятельность фонда заблокирована правоохранительными органами. Они поступили просто как вандалы в отношении помещений, техники, тех ценностей, которые обычно раздавались на передовой".

Политик назвал циничными заявления правоохранителей о том, что он якобы похищал деньги из этого фонда. "Это частный фонд, который был организован при поддержке нашей администрации (Днепропетровской ОГА) для волонтеров, их деятельности. Мы жертвовали туда свои личные средства", – сказал он.

Геннадий Корбан назвал действия силовиков в отношении "Фонда обороны страны" злом, выразив уверенность, что справедливость восторжествует, а виновные в его разгроме будут наказаны.