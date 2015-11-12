Климкин: Донбасс является инструментом Путина для дестабилизации Украины

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью польской газете Rzeczpospolita, пишет Европейская правда.

"Понятно, что амбиции Путина не ограничиваются Донбассом, он хочет длительной дестабилизации демократической Украины. Донбасс является лишь инструментом для достижения этой цели", - сказал министр.

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Пока же, по его словам, Кремль на 100% контролирует действия сепаратистов и в каждой их единице присутствует профессиональный российский офицер.

"Единственным способом заставить Россию соблюдать минские соглашения является постоянное давление на нее, в том числе с помощью санкций.

Тестом того, чего хочет Кремль, является полное отведение из Донбасса российских войск, оружия, освобождение заложников и возвращение нам контроля над украино-российской границей. В этом случае никаких компромиссов, промежуточных состояний быть не может" - сказал Павел Климкин.

Как сообщалось, ЕС в связи с тем, что Россия не выполнила минские соглашения может продолжить экономические санкции против нее еще на полгода.