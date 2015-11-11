В Киевском облсовете может быть коалиция из пяти партий без БПП - УКРОП

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал глава Киевской областной партийной организации "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Владимир Майбоженко.

"Коалиция сформирована, правда пока что она сформирована неформально, не формализовалась до второго тура выборов в Белой Церкви. Но в коалицию вошли "Батькивщина" - 16 мандатов, "Самопомич" - 10 мандатов, Радикальная партия - 9 мандатов, УКРОП - 7 мандатов, "Свобода" - 7 мандатов", - сказал Майбоженко.

Вместе с тем он отметил, что председателем Киевского облсовета избрана представительница партии "ВО "Батькивщина", а он - первым заместителем председателя.

По словам Майбоженко, официально о создании коалиции будет объявлено после 15 ноября, когда состоится второй тур выборов городского головы Белой Церкви.

"Блок Петра Порошенко" в коалицию не будет приглашен - это раз, а во-вторых, какие-то комиссии, конечно, будут, чтобы было нормальное сотрудничество всех фракций, которые вошли в Киевский областной совет, чтобы они могли осуществлять работу как депутаты областного совета", - сказал Майбоженко.

В свою очередь член политсовета УКРОПа, руководитель секретариата партии Денис Борисенко на пресс-конференции в УНИАН рассказал о возможных форматах сотрудничества партии в местных советах по Украине.

"Мы за публичную открытую позицию. У нас есть решение политсовета о том, что мы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не будем сотрудничать с "Оппозиционным блоком". Мы делаем все возможное для того, чтобы они не пришли в местные советы в восточных областях нашей страны. Поэтому там возможны какие-то ситуативные союзы, которые будут направлены на то, чтобы "Оппозиционный блок" не получил руководство в областных, городских и районных советах. Если брать центральную и западную Украину, то здесь мы не будем взаимодействовать с БПП, с той силой, которая привела нас к тому, что мы сейчас имеем. Поэтому коалиции возможны разные. Киевский облсовет показал коалицию "Батькивщины", УКРОПа, Радикальной партии, "Самопомочи" и "Свободы". На мой взгляд, это тот формат, который позволяет выстраивать эффективную, демократическое, проевропейское большинство, которое позволяет делать хорошие решения для страны", - сказал он.

Борисенко также отметил, что в конце ноября состоится съезд партии УКРОП.

"На нем мы хотим изменить принцип управления партией. Мы хотим расширить политсовет партии, чтобы те лидеры, которые показали хороший результат, которые получили максимальное доверие от избирателей, вошли в политсовет и смогли в ближайшее время влиять на украинскую политику по всей стране", - подчеркнул политик.