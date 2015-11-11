Порошенко пообещал немедленно подписать закон о проведении выборов в Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с новоизбранными городскими головами.

"Я немедленно подпишу закон, который вчера проголосовала Верховная Рада", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участия в местных выборах.

ЦИК ранее рекомендовала парламенту назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.

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10 ноября Верховная Рада приняла закон об особенностях проведения голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского городского совета Донецкой области, депутатов Мариупольского городского совета Донецкой области, Красноармейского городского головы, Мариупольского городского головы.

Законом внефракционного народного депутата Сергея Таруты, согласно внесенным в него в ходе обсуждения изменениям, предусматривается провести голосование в Мариуполе и Красноармейске в воскресенье, 29 ноября.

Предусмотрено, что избирательные бюллетени для голосования изготавливаются Центральной избирательной комиссией и передаются участковым избирательным комиссиям в установленном ею порядке.