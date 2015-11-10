Президент приветствует решение Рады о назначении выборов в Мариуполе и Красноармейске
Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Верховной Рады о назначении местных выборов в Мариуполе и Красноармейске.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Приветствую решение парламента о назначении местных выборов в Мариуполе и Красноармейске. Все граждане Украины должны иметь право голоса», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла закон о назначении местных выборов в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября. За это решение проголосовали 233 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.
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25 октября голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске не состоялось. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.
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ЦИК ранее рекомендовал ВР назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.