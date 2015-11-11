"Видродження" требует срочно принять законопроект о земельных аукционах

А также отметил, что Верховная Рада игнорирует законопроекты, направленные на борьбу с коррупцией в земельной сфере.

Об этом народный депутат группы «Партия «Видродження» заявил с трибуны парламента в среду.

Он подчеркнул, что рассмотрение законопроекта о земельных аукционах переносится уже на протяжении 7 месяцев.

«Законопроект №2279 поддерживает МинАПК, поддерживает Госгеокадастр, профильные ассоциации. Он был обсужден по полной процедуре, и в отношении него осталось только нажать кнопки. Почему его нельзя поставить на голосование?! Только за этот год без аукционов раздали 400 тыс. гектаров. Чего Вы еще ждете?», - заявил Олег Кулинич.

Он также отметил, что парламент несколько недель занимался болтовней о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в то время как руководство парламента игнорировало инициативы о реальном преодолении коррупции в земельной сфере.

«Все прекрасно понимают, что с 1 января снят мораторий все равно не будет, потому что нет закона об обороте земель. А согласно Земельному кодексу – это обязательное условие для снятия моратория. Для того, чтобы не нарушались интересы владельцев паев, не мораторий надо продолжать, а нарабатывать нормальное земельное законодательство», - отметил нардеп.

Он также добавил, что почти год не приходит в сессионный зал законопроект № 1159, который передает государственные земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

«Земельную децентрализацию фактически похоронили. Зато неделю назад Комитет по вопросам экономической политики поддержал законопроект № 3002, которым Кабмину предоставляется право передавать государственные земли сельскохозяйственного назначения без ограничения площади сроком на 50 лет по соглашениям о разделе продукции. Хотя его должен был бы рассматривать Аграрный комитет, где его точно не поддержали бы. Вот такая странная децентрализация!», - отметил Олег Кулинич.