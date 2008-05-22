Кандидат в мэры Киева от УНП сняла свою кандидатуру в пользу Кличко

Кандидат на должность Киевского городского председателя от Украинской народной партии Анна СКРИПНИК сняла свою кандидатуру в интересах Виталия КЛИЧКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, об этом А.СКРИПНИК заявила во время Веча украинской интеллигенции, которое состоялось в Доме профсоюзов в Киеве.

Она сообщила, что считает В.КЛИЧКО единственным кандидатом, который может победить действующую власть, и отметила, что в Киевсовет необходимо избрать людей, незапятнанных коррупционными связями и преступными решениями.

Также А.СКРИПНИК выразила надежду, что ее поступок станет примером для других кандидатов от демократических сил, подчеркнув необходимость объединиться, пока не поздно.

Как напоминает пресс-служба, ранее В.КЛИЧКО обратился к представителям демократических сил с предложением снять свои кандидатуры для совместной победы над действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.