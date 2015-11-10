Лидер украинской диаспоры, которому запретили въезд в РФ, возмущен равнодушием украинских властей

Об этом говорится в открытом письме Гиржова в адрес главы украинского государства, имеющемся в распоряжении УНИАН.

"Я даже не подозревал, что, оказавшись в Украине в сложных жизненных обстоятельствах, встречу такое откровенное равнодушие и холодность нынешней украинской власти. Ни многочисленные выступления в СМИ, ни письма в адрес ключевых властных структур, ни личные обращения к знакомым и незнакомым народным депутатам почти в течение месяца не привели к решению моих двух важнейших проблем - трудоустройства и временного обеспечения жильем. Все это напоминает хождение по замкнутому кругу, из которого нет выхода", - отметил Гиржов.

Он отметил, что "Кремль внимательно наблюдает за тем, как Украина встречает изгнанников из России".

По его словам, такое безразличие в России используют на полную мощность в идеологическом плане, в частности, и для психологического давления на двухмиллионную украинскую диаспору.

"Мол, если достаточно известный журналист, политолог и общественный деятель не нужен Украине, то вы, рядовые активисты, ей тем более равнодушны. Россия запрет на въезд одному из лидеров своей диаспоры в Украине использовала бы в пропагандистских целях в полную силу (здесь нет ни малейших сомнений), максимально привлекая внимание мирового сообщества к этой проблеме. А у нас - все иначе: только на двадцать второй день в своем комментарии МИД Украины строкой вспомнил о факте моей депортации", - отметил Гиржов.

Он обратился к президенту Украины с просьбой "лично обратить внимание на мою ситуацию и способствовать решению актуальных бытовых проблем, которые создали для меня российские власти, запретив въезд на территорию РФ, где я жил последние двадцать лет". "Хочу также, чтобы мои опыт, знания и желание работать на пользу государства нашли практическое и эффективное воплощение уже здесь, на родной земле", - добавил он.

Гиржов в России возглавлял ключевое диаспорное объединение - региональную общественную организацию "Украинцы Москвы" и был соучредителем и ответственным секретарем общероссийской общественной организации "Украинский конгресс России (УКР)", основателем и главным редактором портала "Украинцы России". В российских СМИ, в частности на центральных российских телеканалах, как журналист и политолог активно выступал с проукраинских позиций, отстаивая право Украины на независимый и демократический путь развития.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Федеральная служба безопасности РФ запретила Гиржову въезд в Россию.

Именно Гиржова избил после эфира на российском телеканале лидер украинской пророссийской партии "Родина" Игорь Марков, ныне сбежавший из Одессы в РФ, а затем тогда же и бывший телеведущий канала "Интер" и ведущий митингов "Антимайдана" Юрий Кот, также сбежавший в свое время в Россию.