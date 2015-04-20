В России телеведущий похвастался в соцсетях нападением на журналиста из украинской диаспоры

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"После программы, пока мы были в курилке, Игорь (объявленный в Украине в розыск экс-депутат, лидер националистической партии "Родина" Игорь Марков - ред.) все-таки выполнил обещанное и съездил пару раз по наглой харе, разбив ему губу...

Мы, георгиевцы, все вышли на улицу, чтобы немного остыть и успокоится... И тут этот терпила, Гиржов, садясь в машину стал выкрикивать, что Маркову надо ждать ответку...

Вот здесь у меня планка и упала", - написал Кот, в подробностях описав, как потом вместе с Марковым пытался вытащить из машины и избить Гиржова.

Читайте такжеВ прямом эфире российского канала эксперт шокировала ведущего правдой о КрымеСсора Маркова с Гиржовым возникла в студии во время съемок ток-шоу «Право голоса», когда Гиржов усомнился в версии трагедии в Одессе 2 мая, распостраняемой российской пропагандой.

"Хочу внести некоторую ясность: я не оправдывал сожжение людей в Одессе - там много загадок, идет следствие. Но как журналист, я люблю факты, поэтому призывал всех в студии посмотреть внимательно подборку видео в инете, где пошагово все показано: кто и что делал, к чему призывал, как действовала (бездействовала) милиция и с какой стороны было первое убийство", - написал Гиржов Коту после драки.

Справка. Виктор Гиржов - политический обозреватель, журналист, в разное время состоял в руководстве региональных и общероссийских объединений украинской диаспоры.