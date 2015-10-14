ФСБ запретила выезд в Россию одному из лидеров украинской общины Москвы
09:54, 14 октября 2015Политика
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Федеральная служба безопасности РФ запретила выезд в Россию одному из лидеров украинской общины – ответственному секретарю Украинского конгресса России, сопредседателю региональной общественной организации "Украинцы Москвы" Виктору Гиржову.
Фотоиллюстрация / inforesist.org
Об этом УНИАН сообщил сам Гиржов.
"Я нахожусь в пропускном пункте "Брянск-Орловский". Я возвращался из Киева и на этом пропускном пункте меня сняли с поезда и потом объявили, что ФСБ запретила мне въезд до 1 сентября 2020 года. Я живу в Москве больше 20 лет, оставался гражданином Украины, в российской столице у меня жена, дети", - сказал Гиржов.
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Он отметил, что трудно сказать, с чем связано такое решение, но скорее всего с выступлениями на российских телеканалах в поддержку Украины.
"Я не скрываю своих взглядов и везде, где могу, активно выступаю за нашу страну", - подчеркнул он.
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