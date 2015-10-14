ФСБ запретила выезд в Россию одному из лидеров украинской общины Москвы

Об этом УНИАН сообщил сам Гиржов.

"Я нахожусь в пропускном пункте "Брянск-Орловский". Я возвращался из Киева и на этом пропускном пункте меня сняли с поезда и потом объявили, что ФСБ запретила мне въезд до 1 сентября 2020 года. Я живу в Москве больше 20 лет, оставался гражданином Украины, в российской столице у меня жена, дети", - сказал Гиржов.

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Он отметил, что трудно сказать, с чем связано такое решение, но скорее всего с выступлениями на российских телеканалах в поддержку Украины.

"Я не скрываю своих взглядов и везде, где могу, активно выступаю за нашу страну", - подчеркнул он.