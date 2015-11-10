Правозащитники: Каждый десятый политзаключенный Кремля - украинец

Правозащитники отмечают: на территории Российской Федерации украинцы попадают за решетку именно потому, что являются гражданами Украины или украинцами по происхождению, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что в списке политзаключенных в России, который готовит правозащитная организация "Мемориал", 10% – граждане Украины.

К тому же, в "Мемориале" отмечают, что данный список украинцами еще пополнится, потому что организация – в процессе подготовки своих выводов по многим делам.

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Одной из самых больших опасностей, которые ожидают украинцев непосредственно на территории Российской Федерации, по мнению украинской правозащитницы и эксперта международной организации "Евромайдан SOS" Марии Томак, есть возможность оказаться за решеткой, как это произошло с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, обвиненными в убийстве российских военнослужащих в Чечне во время Первой чеченской войны.

"Задержание безосновательно граждан Украины в России является тенденцией. Как только эти люди задерживаются – их права моментально нарушаются. И не только потому, что людей задерживают безосновательно, мы видим, что консулы Украины смогли попасть к этим людям далеко не сразу. Плюс имеют место серьезные, ужасные пытки, которые недопустимы в любом случае", – сообщила Томак.

По ее мнению, ни один из сотен украинцев, которые ежедневно пересекают границу с Россией, не застрахован от опасностей на российской территории.

"И антиукраинская истерия в России увеличивает для украинцев риск оказаться в этой стране за решеткой только из-за гражданства или национальной принадлежности", - подытожила правозащитница.