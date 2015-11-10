Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует ВСЮ уволить 283 крымских судей

15:15, 10 ноября 2015
Политика
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10 ноября 2015 года дисциплинарная палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины решила рекомендовать Высшему совету юстиции уволить 283 судьи АР Крым и Севастополя, которые ныне оккупированы Россией.

Разговор судьи Черкасского апелляционного суда Сергея Бондаренко с председателем Владимиром Бабенко / © UNIAN

Об этом говорится в сообщении ВККС.

Комиссия, рассмотрев обращение заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Матиоса, народного депутата Сергея Лещенко и председателя Верховного суда Ярослава Романюка относительно дисциплинарной ответственности судей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, приняла решение рекомендовать Высшему совету юстиции уволить 283 судьи.

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В отношении 277 крымских судей комиссия приняла решение направить рекомендацию в ВСЮ об увольнении с должности, видя факты, которые свидетельствуют о нарушении присяги судьи.

В то же время 6 судей из Крыма комиссия рекомендует уволить, видя факты, которые свидетельствуют о нарушении требований относительно несовместимости.

Список судей АР Крым и Севастополь приводится на сайте комиссии.

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