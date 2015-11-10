Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует ВСЮ уволить 283 крымских судей
10 ноября 2015 года дисциплинарная палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины решила рекомендовать Высшему совету юстиции уволить 283 судьи АР Крым и Севастополя, которые ныне оккупированы Россией.
Об этом говорится в сообщении ВККС.
Комиссия, рассмотрев обращение заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Матиоса, народного депутата Сергея Лещенко и председателя Верховного суда Ярослава Романюка относительно дисциплинарной ответственности судей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, приняла решение рекомендовать Высшему совету юстиции уволить 283 судьи.
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В отношении 277 крымских судей комиссия приняла решение направить рекомендацию в ВСЮ об увольнении с должности, видя факты, которые свидетельствуют о нарушении присяги судьи.
В то же время 6 судей из Крыма комиссия рекомендует уволить, видя факты, которые свидетельствуют о нарушении требований относительно несовместимости.
Список судей АР Крым и Севастополь приводится на сайте комиссии.