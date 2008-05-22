Регионалы критикуют ревальвацию так как им выгодна дешевая гривня?

«Заявление господина АЗАРОВА относительно ревальвации гривни вызвано сугубо политическими соображениями. Чрезмерная политизация уже принесла много вреда экономике Украины”, - заявил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

«В соответствии с украинским законодательством, - отметил И.БУРАКОВСКИЙ, - все вопросы монетарной политики и валютного курса являются прерогативой НБУ. Более того, представители Нацбанка уже давно публично озвучивали тему возможной ревальвации. Следовательно, нынешнее решение не стало ни для кого неожиданностью".

И.БУРАКОВСКИЙ одобряет решение НБУ. По его мнению, тенденции к ревальвации гривни объективно наблюдаются уже более года. „Поэтому на сегодняшний день Национальный банк только формально признал то положение вещей, которое уже давно сложилось на межбанковском рынке и в экономике. Если мы хотим бороться с инфляцией, то такой шаг, как ревальвация, является логичным”, - резюмировал И.БУРАКОВСКИЙ.

Положительным для экономики событием назвал ревальвацию гривни и экономический эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Сергей КИСЕЛЕВ. „Но, - подчеркнул он, - это событие должно было произойти намного раньше, потому что большинство стран Восточной и Центральной Европы, а также Китай, девальвировали свои валюты к доллару еще год назад, и смогли избежать импортированной инфляции».

Критические выпады Н.АЗАРОВА С.КИСЕЛЕВ также считает некорректными, «поскольку, согласно статьям 99 и 100 Конституции и Закону „О НБУ”, за национальную валюту отвечает Национальный банк, и только он. Правительство не имеет никаких рычагов влияния на НБУ, такие рычаги – через кадровые назначения - имеет исключительно Президент Украины”.

«Партия регионов как политическая сила, опирающаяся на наибольший капитал и мощнейших экспортеров, несет значительные убытки от решения НБУ, поскольку бизнес-крылу «регионалов» выгодна дешевая гривня, невзирая на то, что заниженный курс гривни к доллару был одним из факторов инфляции, - продолжил С.КИСЕЛЕВ. – Поэтому критика АЗАРОВА понятна, и понятно даже, почему он направил ее не по адресу».

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО подчеркнул, что ревальвация повлияет на снижение стоимости импортных товаров и побудит украинских производителей аналогичной продукции снизить или, как минимум, не повышать цены на нее. В то же время, отмечает эксперт, производители продукции, ориентированной на экспорт, например, в металлургической отрасли, - повысят цены, чтоб компенсировать свои потери от удешевления доллара.

Я.ЖАЛИЛО подчеркнул, что „доллар никто не обваливал. Подорожала национальная валюта – гривня. А факторы, которые к этому привели, накапливались многими правительствами на протяжении нескольких лет”.

По мнению же президента Центра экономического развития Александра ПАСХАВЕРА, „предпосылки и последствия ревальвации гривни являются слишком сложным явлением, чтобы дать ему однозначную оценку. Но в качестве антиинфляционной, эту меру нужно было предпринимать в последнюю очередь”.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Национальный банк Украины укрепил национальную валюту, изменив официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 гривни за 1 доллар

Бывший министр финансов Н.АЗАРОВ заявил, в частности, на этот счет, что «резкое падение курса доллара к гривне не только угрожает очень серьезным осложнением в сфере наших торговых отношений, защиты наших экспортеров, но и означает потери граждан, которые хранят свои сбережения в иностранной валюте».

По его словам, правительство, не внеся изменений в бюджет, не приняв мер по защите рынка и экспортеров, может еще больше ухудшить ситуацию.