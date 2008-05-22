Регионалы пугают галопирующей инфляцией

Фракция Партии регионов протестует против бюджетной политики правительства, в частности, против падения курса доллара к гривне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины Николай АЗАРОВ.

«Резкое падение курса доллара по отношению к гривне не только грозит очень серьезным осложнением в плане наших торговых отношений, защиты наших экспортеров, но и означает потери граждан, которые хранят свои сбережения в иностранной валюте», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство, не внеся изменения в бюджет, не приняв мер по защите рынка и экспортеров, может еще больше усугубить ситуацию.

Н.АЗАРОВ заявил, что Партия регионов выступает «против таких решений, которые принимаются в последнее время правительством».

В свою очередь, народный депутат Украины Ирина АКИМОВА (фракция Партии регионов) считает, что в сегодняшней ситуации падения курса доллара по отношению к гривне может привести также к спаду производства. «Мы получим и галопирующую инфляцию, основанную чисто на бюджетной политике, и, с другой стороны, мы получим резкое повышение процентных ставок, спад производства», – сказала она.

По ее словам, фракция Партии регионов требует «четкой антиинфляционной программы и обеспечения жесткой координации действий правительства с Национальным банком Украины».