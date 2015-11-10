Злата Огневич заявила о сложении депутатских полномочий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня с трибуны Верховной Рады.

“Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом”, - сказала Огневич.

Она отметила, что при этих обстоятельствах она, как культурный деятель, не видит пользы в своем пребывании в парламенте.

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“По объективным причинам сегодня я слагаю депутатские полномочия”, - заявила Огневич.

Ее слова часть сессионного зала встретила аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Злата Огневич баллотировалась в Верховную Раду по списку Радикальной партии под № 4.

Огневич - председатель подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.