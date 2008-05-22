Тимошенко уже готова обменять полномочия Ющенко на Портнова?
Однако ревизия кандидатур не допускается
|Валерий ПИСАРЕНКО
Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
В то же время, по его словам, фракция НУ-НС выдвигает как ультиматум не только снятие вопроса о ВСК, но и снятие кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность главы ФГИУ и объявление новой кандидатуры.
«Мы соглашаемся снять вопрос о ВСК, но не допустим ревизии своих кандидатур», - сказал он.
В.ПИСАРЕНКО отметил, что НУ-НС не хочет даже рассматривать вопрос об освобождении от должности главы ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того, пока не будет названа новая кандидатура от БЮТ. «Но мы ПОРТНОВА менять не будем», - сказал он. В.ПИСАРЕНКО также сообщил, что БЮТ будет настаивать, чтобы вопрос об изменении руководства ФГИУ был рассмотрен сегодня во время вечернего пленарного заседания. Он напомнил, что в 14.00 по этому вопросу состоится Совет коалиции.