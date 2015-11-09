"Укроповцев" в Днепропетровске запугивают через sms (фото)

В течение часа человек получил сообщения следующего содержания (стилистика оригинала сохранена): «Ты от ветишза все. Уходи с УКРОПА», «Не работай на УКРОП», «Ваши системы взломаны. Активация», «Скачивание данных произойдет 1-2 час», «Данные будут скачаны», «Ваш телефон отвязан от системы», «Ваш фейсбук взломан», «Активация номера в течении часа», «Соучастие в ОПГ у ВАС», «До 15 лет», «Ждем Вас». Такие же сообщения получили и работники избирательного штаба кандидата на должность городского головы Днепропетровска Бориса Филатова, который вышел во второй тур выборов мэра, а также активисты партии в разных районах города.

Каждому sms-сообщению предшествовало предупреждение о том, что МТС не несет ответственности за его содержание. Это свидетельствует о том, что рассылка осуществлялась через сеть Интернет в ручном режиме, отметили в штабе. К тому же, в сообщениях немало грамматических ошибок. Также онлайн-преступники пытались взломать персональную страницу в Facebook и мобильное приложение Viber одного из работников штаба УКРОПа. В партии уверены, что это – целенаправленная кибератака, связанная со вторым туром выборов мэра в Днепропетровске.

Как отмечает председатель городского штаба «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Александр Санжара, партия и пострадавшие будут обращаться в правоохранительные органы, поскольку такие действия злоумышленников связаны с использованием персональных данных, что подпадает под действие Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, он отметил, что украинские мобильные операторы обычно соблюдают конфиденциальность информации, поэтому маловероятно, что они причастны к этим сообщениям.

Кроме того, по информации избирательного штаба Бориса Филатова, телефонные хулиганы пытаются дискредитировать УКРОП в глазах избирателей.

«Звонят избирателям, говорят о якобы объединении УКРОПа с партией «Возрождение». Рассказывают о каких-то подарках от последней и требуют в обмен на эти уже якобы врученные подарки теперь проголосовать и за Филатова. Это явная провокация», – рассказали в штабе.

Большая часть звонков, по словам представителей штаба, поступает с номера 095-755-53-13, который и ранее использовался в дискредитационной кампании против кандидата от демократического лагеря. «Мы пытались дозвониться на этот номер, но как только барышня на том конце узнает, кто мы, сразу бросает трубку. Все данные мы уже передали правоохранительным органам. Надеемся, они разберутся в ситуации и прекратят этот телефонный терроризм по отношению к днепропетровцам», – отметили в штабе Филатова.