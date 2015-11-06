В Харькове из-за командировки судьи заседание по делу Штепы перенесли на неопределенный срок

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, судья Червонозаводского райсуда Ирина Прошутя сегодня “находится на учениях”.

По данным прокуратуры, о дате следующего судебного заседания по делу Штепы будет сообщено позже.

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Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводский районный суд Харькова.