Суд продлил арест Штепы до 19 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял по ходатайству представителей прокуратуры и учитывая окончания 23 октября действия меры пресечения.

Во время заседания представители прокуратуры отметили, что суд должен продлить Штепе содержание под стражей, поскольку действующее законодательство в ее случае не предусматривает применение других мер пресечения.

Кроме того, прокуроры указали на риски существующие, по их мнению, в случае если отпустить подсудимую из-под стражи, в частности, что Штепа может влиять на свидетелей и скрываться от судебного следствия.

В свою очередь защитники экс-мэра ходатайствовали о ее освобождении из-под стражи и подчеркнули, что озвученные прокуратурой риски являются голословными и не подтверждаются фактами.

Выслушав мнения сторон, председательствующий судья Денис Чудовский зачитал решение коллегии судей: “Ходатайство прокуратуры о продлении Штепе Нели Игоревне меры пресечения удовлетворить. Меру пресечения в виде содержания под стражей продлить до 19 декабря 2015 года включительно”.

Во время сегодняшнего заседания суд допросил двух свидетелей стороны защиты Штепы.

Учитывая отсутствие на заседании следующих, из 50 заявленных, свидетелей суд решил объявить в заседании перерыв до 15:10 6 ноября. Перерыв объявлен для того, чтобы вызвать на судебное заседание следующих свидетелей защиты.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд.