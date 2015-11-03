Тука запретил продажу алкоголя военным в районе Сватово

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации.

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Тука на период проведения антитеррористической операции, а также период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (пожара на арсенале) на территории Сватово и Сватовского района своим распоряжением запретил продажу военнослужащим и людям в военной форме алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (пиво, слабоалкогольные напитки).

Решение принято для снятия социальной напряженности и с целью недопущения случаев травматизма, гибели военнослужащих и гражданского населения.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тысяч 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Сразу стало известно о двух погибших - военного и гражданского.

2 ноября в Сватово нашли тела двух погибших в результате пожара военнослужащих.