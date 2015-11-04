Новым послом Польши станет Марчин Войцеховский

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Польши.

Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина представил Войцеховского как будущего посла Польши в Украине, а Петра Стаханчика - как будущего постоянного представителя Польши в Штаб-квартире ООН в Женеве.

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"Польско-украинские отношения сегодня лучше, чем когда-либо, но это не означает, что нет необходимости работать над ними во всех измерениях. Я желаю вам успеха в этой нелегкой и ответственной задаче", - сказал министр, обращаясь к Войцеховскому.

Как известно, с 2011 года и до настоящего времени послом Польши в Украине является Генрик Литвин.