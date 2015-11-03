Активисты под изолятором СБУ требуют показать им Корбана, чтобы убедиться, что с ним все в порядке

Митинг партии УКРОП переместился в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке, куда ранее привезли Геннадия Корбана.

На месте народные депутаты вызвали милицию с тем, чтобы составить заявление о похищении Геннадия Корбана с Новозаводского суда города Чернигова и зафиксировать уголовное преступление.

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Во время общения с представителями милиции адвокат Оксана Томчук отметила, что ему предоставили адвоката по линии бесплатной правовой помощи, несмотря на то, что у него есть 5 защитников, представлявших его интересы в суде в Чернигове. Защите об этом адвокате ничего не известно. Один из защитников напомнил, что обычно «бесплатные» адвокаты являются заангажированными в интересах следствия.

В ИВС планируют приехать представители миссии ОБСЕ, чтобы встретиться с адвокатами.

Митингующие требовали показать им Корбана, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, ведь состояние его здоровья достаточно тяжелое. В итоге к нему пустили адвоката Томчук.

Перед этим адвокат Корбана в эфире одного из телеканалов сообщила, что защитникам лидера УКРОПа не сообщили, на основании чего его забрали из зала суда. Она также напомнила, что СБУ распространила информацию, что якобы в ИВС на Аскольдовом Корбана нет. Кроме того, Томчук отметила, что не имела возможности встретиться с Корбаном, а также сказала о том, что в законодательстве не предусмотрено возможности повторного задержания: если от момента первого задержания прошло 72 часа и решение суда о мере пресечения не вынесено, то задержанного должны отпустить.

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Кроме того, на митинге под Верховной Радой нардеп Виталий Купий зачитал собравшимся резолюцию митинга. В ней УКРОП требует освобождения Геннадия Корбана и всех политзаключенных, отставки генерального прокурора Виктора Шокина и главы СБУ Василия Грицака, «которые вместо борьбы с коррупцией, терроризмом и сепаратизмом проводят политические репрессии, привлечения к ответственности организаторов и исполнителей «Днепропетровского погрома», которые совершили незаконные и антигуманные действия в отношении волонтеров и их семей», а также привлечения к ответственности представителей ГПУ и СБУ, которые распространяли информацию, которая порочит репутацию, честь и достоинство волонтеров Днепропетровска.

Кроме того, патриоты просят граждан поддержать на выборах 15 ноября кандидатов от патриотических и демократических сил и не отдавать своих голосов пророссийским колаборантам и предателям.