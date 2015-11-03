Митингующие пришли к изолятору СБУ с требованием освободить Корбана

Митингующие, пикетировавшие Верховную Раду, пришли под изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке с требованием освобождения лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты организованной колонной прошли по улицам Михаила Грушевского и Ивана Мазепы к Аскольдовому переулку. Участники акции двигались по тротуару, не создавая помех транспорту.

Возле ИВС СБУ собралось несколько сотен активистов. Они выкрикивают: «Політв’язням волю!» и «Банду геть!».

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОП» Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. В дальнейшем стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Сегодня утром Корбана вывезли в неизвестном направлении, судебное заседание не началось. В 8.40 истек 72-часовой срок содержания Корбана под стражей.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Службы безопасности по поручению Генпрокуратуры доставила Корбана к месту проведения следственных действий.