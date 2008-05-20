Яценюк поздравил депутатов с праздником, ведь «все 450 - банкиры»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил банкиров с праздником.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании парламента он поздравил «всех банкиров в этом зале и весь зал, потому что все являются клиентами банков».

Ряд народных депутатов предложил своим коллегам-банкирам подняться с депутатских кресел. В ответ А.ЯЦЕНЮК пошутил: «Тогда здесь весь зал поднимется. Все 450, потому что все банкиры».

Он также отметил, что газета «Геральд Трибьюн» уделила внимание украинскому парламенту. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «если весь мир пишет о глобальных проблемах, то на третьей странице этой газеты – громадная фотография украинского парламента с короткой надписью: «Провластная коалиция запретила выступать провластному Президенту».

А.ЯЦЕНЮК прибавил: «Вот результат нашей работы».