Корбан призвал суд в Чернигове перенести заседание на утро вторника
23:59, 02 ноября 2015Политика
1080 0
Задержанный лидер партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан призвал суд в Чернигове перенести заседание на утро вторника.
Корбан призвал суд в Чернигове перенести заседание на утро вторника / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе судебного заседания во время рассмотрения судьей Ченцовой заявления адвокатов Корбана об отводе судьи Игоря Шикова.
"Меня выкрали прямо из дома и я не спал двое суток, у меня в камере горел свет. Кроме того, я практически не ел, поэтому я хочу вообще прекратить весь этот фарс, который происходит здесь по воле господина Порошенко, и вы являетесь участниками этого фарса", - заявил Корбан.
Читайте также"Чувствую себя лучше, чем Порошенко": Корбан рассказал об условиях содержания в камере
В этой связи, обращаясь к судье Ченцовой, он заявил "я хочу да утра перерыва в заседании, я двое суток не спал".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter