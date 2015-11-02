Корбан призвал суд в Чернигове перенести заседание на утро вторника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе судебного заседания во время рассмотрения судьей Ченцовой заявления адвокатов Корбана об отводе судьи Игоря Шикова.

"Меня выкрали прямо из дома и я не спал двое суток, у меня в камере горел свет. Кроме того, я практически не ел, поэтому я хочу вообще прекратить весь этот фарс, который происходит здесь по воле господина Порошенко, и вы являетесь участниками этого фарса", - заявил Корбан.

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В этой связи, обращаясь к судье Ченцовой, он заявил "я хочу да утра перерыва в заседании, я двое суток не спал".