Порошенко: Решение КС по децентрализации - шаг, приближающий судьбоносные изменения

13:19, 31 июля 2015
Политика
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Президент позитивно оценил утверждение изменений в Основной закон в части децентрализации.

Порошенко / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко считает решение Конституционного суда по законопроекту изменений в Основной закон в части децентрализации судьбоносным для государства.

Об этом он написал в Twitter.

«Решение Конституционного суда по децентрализации - важный шаг, приближающий судьбоносные для государства изменения», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в КС проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Сегодня, 31 июля, КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.

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