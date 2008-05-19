Ющенко обвинил человека Тимошенко в покушении на незаконную приватизацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что отмена правительством решения о приватизации Одесского припортового завода приведет к нормализации ситуации вокруг предприятия и положительно повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

Об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

В частности, по ее словам, Президент поддерживает возвращение действий правительства в законное русло. «Перенесение Кабинетом Министров конкурса по продаже ОПЗ – в сущности, отмена им своих незаконных решений – будет способствовать нормализации ситуации вокруг предприятия и положительно скажется на инвестиционной привлекательности страны», - сказала И.ВАННИКОВА.

В то же время, по ее словам, Президент подчеркнул, что не будут оставлены безнаказанными «демонстративные незаконные действия, совершенные вокруг захвата Фонда государственного имущества и покушения на незаконную приватизацию».

Расследование обстоятельств этих действий в рамках уголовного дела, о котором заявил сегодня генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, и в частности против народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА, должно расставить все точки над «і» в попытке перенести в деятельность государственных органов практику рейдерских захватов.

«Президент Украины подчеркнул, что в правовом государстве, которым стремится стать Украина, данная практика является немыслимой, и подобным попыткам должна быть дана самая жестокая принципиальная оценка», - сказала И.ВАННИКОВА.