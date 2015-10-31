Гриценко об аресте Корбана: это не правосудие - это избирательность, договорняки

"Корбана задержали. Кернес - на свободе. Их прошлое по-бандитски похоже. Но действительность разная: с началом российской агрессии Корбан стал патриотом, Гепа остался ватником и снова агитирует за дружбу с Россией", - пишет Гриценко на своей странице в Фейсбук.

"С кем договорились/сторговались - тот гуляет на свободе, а нет - тогда команда "фас!" и сила закона. Вместо того, чтобы закон был действительно один для всех и ответственность за преступление неотвратимой. А сейчас это не правосудие - это избирательность, договорняки по-ихнему", - уверен Гриценко.

"Понимают ли Порошенко с Шокиным, что когда они применяют Уголовный кодекс на свое усмотрение, в обществе не будет ни чувства справедливости, ни доверия к их власти?!", - удивляется политик.

Это не правосудие - это избирательность, договорняки по-ихнему.Корбана задержали. Кернес - на свободе. Их прошлое по-бандитс... Posted by Анатолий Гриценко on 31 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители правоохранительных органов задержали лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и провели обыски в офисах партии.

СБУ и ГПУ подтвердили арест лидера политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана и заявили, что подозревают его в создании преступной группировки.

В свою очередь в УКРОПе обыски и задержания своих партийцев назвали политическими репрессиями.

«Только политические репрессии. Видимо, кому-то не нравится хороший результат УКРОПа на местных выборах, который мы показали, войдя в 15 областных советов, 150 городских советов, более 200 районных советов. Возможно, кто-то хочет давить на меня перед вторым туром. Я пока не могу понять, но это могут быть только политические репрессии. В Днепропетровске идет тотальная зачистка партии», – заявил один из лидеров УКРОПа Борис Филатов в эфире канала«112 Украина».

Он также рассказал подробности задержания главы политсовета партии Геннадия Корбана. «Корбана задержали на моих глазах – без объяснения причин и без единого документа. К нему пришли домой и начали ломать дверь. Когда я подошел (он живет по соседству) и спросил, что происходит, мне сообщили, что здесь ищут преступника, который, по их данным, находится в этом доме. Они взломали дверь, схватили Корбана на пороге и повезли неизвестно куда», – сказал Филатов.

Он добавил, что задержание проводили около 8 бойцов «Альфы» в балаклаве и двое следователей ГПУ.

«Весь город набит «глушилками», все время падает связь, на каждом перекрестке – «Фольксваген»с вооруженными людьми и затемненными окнами. Такого даже при Януковиче и близко не было. Обыскивают волонтеров – это уже слишком. Следующим шагом они, пожалуй, начнут расстреливать наших партийцев», – добавил народный депутат.