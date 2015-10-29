В Одессе суд отклонил иски двух кандидатов в мэры, опротестовавших результаты голосования

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», сегодня, 29 октября, Одесский окружной административный суд отклонил иски кандидатов на должность городского головы Одессы Дмитрия Волошенкова (Аграрная партия) и Павла Кириленко (ВО «Свобода»).

«Иски отклонены в полном объеме», - сообщают в организации.

Читайте такжеВ Одессе расследуется три уголовных производства по фактам фальсификации избирательных документов

Как сообщал УНИАН, в суд обратились кандидаты в мэры Одессы Дмитрий Волошенков (Аграрная партия) и Павел Кириленко (ВО «Свобода»), подавшие иски против Одесской городской территориальной избирательной комиссии, в качестве третьей стороны привлекли издательство «Черноморье», в котором печатались избирательные бюллетени. Оба кандидаты требовали признать бюллетени недействительными, считать их испорченными и обязать установить результаты выборов без учета испорченных бюллетеней. Суть жалоб в том, в бюллетенях названия партий, от которых они выдвигались, напечатаны мелким шрифтом, а возле фамилий других кандидатов — крупным. Кроме того, Волошенков указал в иске, что на одном из участков Киевского района избирателям выдавали бюллетени белого цвета, хотя данные документы были розовыми.

Читайте такжеОдним из депутатов Одесского горсовета станет император Палпатин - СМИ

Одесская городская избирательная комиссия вечером 27 октября зарегистрировала Геннадия Труханова мэром Одессы. Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мера Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Александра Боровика – 66 тыс. 482 человек (25,18%), за Эдуарда Гурвица — 22 тыс. 475 человек (8,51%) , за Сергея Кивалова — 14 тыс. 865 (5,62), за Светлану Фабрикант — 8 тыс. 174 (3,1%).

Глава Одесской ОГА Саакашвили 27 октября заявил, что на выборах городского головы Одессы была допущена массовая фальсификация в пользу действующего мэра Труханова.