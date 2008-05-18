Симоненко напоминает, что год назад Ющенко выступал за приватизацю ОПЗ

Народный депутат Украины, лидер фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО год назад выступал за приватизацию Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке.

«В прошлом году ЮЩЕНКО не подписывал бюджет на 2007 год, требуя, чтобы в Госпрограмму приватизации был включен на приватизацию Одесский припортовый завод», - сказал П.СИМОНЕНКО и добавил: «Это является фактом. Как и является фактом то, что он ( Президент Украины – УНИАН) сейчас приостанавливает приватизацию завода».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что позиция КПУ остается твердой и последовательной в этом вопросе: «Мы, коммунисты, категорически против приватизации».

«Там же 25 – 30% мирового производства аммиака, это крупнейшее химическое предприятие Украины по производству минеральных удобрений», - заключил лидер украинских коммунистов.