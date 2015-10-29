Порошенко может до конца года внести законопроект об отмене СЭЗ "Крым" - Джемилев

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Мустафа Джемилев.

По словам Джемилева, президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить законопроект, направленный на отмену закона "О свободной экономической зоне "Крым".

Он подчеркнул, что на оккупированной территории не может быть свободной экономической зоны.

Читайте такжеОтмена закона о СЭЗ "Крым" отвечает интересам граждан – глава Госслужбы по делам Крыма

Как сказал Джемилев, есть два законопроекта, в которых речь не идет о полной отмене закона, а предлагаются уточнения к нему, в частности относительно режима перемещения товаров на границе Крыма и материковой Украины.

"Я думаю, в ближайшее время этот законопроект будет вынесен в Верховную Раду", - сказал Джемилев и добавил, что это может произойти еще в 2015 году. Кроме того, он заявил, что настаивает на "энергетической блокаде" Крыма.

Джемилев также подчеркнул необходимость усиления санкций против страны-агрессора – России.

Читайте такжеУкраина за полгода поставила в Крым в 26 раз больше товаров, чем вывезла

В свою очередь, зампред комитета Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, зампред постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, зампред Межведомственной рабочей группы Кабинета министров по вопросам возмещения потерь, причиненных временной оккупацией части территории Украины, Георгий Логвинский отметил, что также должна быть "финансовая блокада" банков, страховых компаний, которые работают в Крыму, но не получили необходимых разрешений или лицензий на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что президент дал указание внести закон об отмене закона о СЭЗ "Крым". Кроме того, он сообщил, что депутаты должны принять законы, которые будут касаться энергетической блокады Крыма.