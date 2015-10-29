Корбан: Срезая голоса УКРОПа, власть только показывает свой страх перед патриотами

Об этом сообщил лидер политсилы в эфире «Hromadske.TV».

«Я хочу поблагодарить избирателей за то, что наша партия, по результатам предварительного подсчета голосов, входит в местные советы от Закарпатья до Старобельска. Мы заходим в советы 18 областей. Но сегодня дана команда срезать голоса за «укроповцев» до непроходного уровня, чтобы показать, что это небольшая партия, у которой нет перспективы. Но мы-то знаем, и люди знают, что за нас проголосовало около 8-9% тех, кто пришел на участки», – заявил Геннадий Корбан.

Вместе с тем он подчеркнул, что самая напряженная «битва» за голоса происходит в Днепропетровской области, где к власти рвутся бывшие «регионалы».

В частности, Корбан рассказал, что до сих пор не закончен подсчет голосов в Днепропетровске, так как часть территориальных избирательных комиссий (ТИК) удерживают свои протоколы и постоянно отправляют протоколы участковых избирательных комиссий (УИК) на пересчет. «Почему это происходит? А дело в том, что изначально избирательные комиссии в Днепропетровске и Днепропетровской области были сформированы преимущественно по квоте двух партий – «Оппоблока» и «Солидарности». И мы изначально говорили о том, что будут фальсификации. Сейчас же мы их фиксируем», – сказал Корбан.

«Идентичная ситуация в Запорожье, где наш кандидат в мэры Ярослав Гришин впритык подошел ко второму туру, а с него просто хамским образом срезают голоса. Команда Гришина сегодня подала в суды около 100 исков о нарушениях», – добавил Корбан.

Политик также рассказал о ситуации в Кривом Роге, где «укроповец» Николай Колесник фактически набирает более 12%, «но при этом с него сняли около 400 голосов, в суды поданы порядка 40 исков».

Что касается Павлограда, где ЦИК в угоду кандидату от «Оппоблока» пыталась запретить проведение второго тура выборов мэра – на основании того, что количество избирателей в городе стало меньше 90 тысяч, – Корбан рассказал следующее: «Между первым и вторым туром Вилкул и его приспешники просто взяли и «выписали» из города необходимое количество избирателей, чтобы для второго тура не было оснований. Такая грязная технология еще не применялась в Украине. Очевидно, что есть сговор с миграционной службой, а это повод для расследования прежде всего Генпрокуратурой и МВД».