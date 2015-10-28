Уполномоченный правительства ФРГ пояснил, почему реализация Минских соглашений затягивается
Специальный уполномоченный федерального правительства по вопросам председательства Германии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2016 году Гернот Эрлер заявляет, что процесс выполнения Минских соглашений до конца 2015 года задерживается из-за отсутствия окончательного согласия относительно проведения выборов на временно оккупированной территории Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
"Вы абсолютно правильно говорите, что существуют определенные временные рамки, собственно все 13 пунктов Минских договоренностей должны быть завершены до конца этого года. Но понятно уже сейчас, что происходит определенная задержка, в том числе с проведением выборов во временно оккупированных районах Украины", - заявил Эрлер.
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В этой связи он напомнил, что 27 октября в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предложила, по его словам, "первый проект закона о местных выборах во временно оккупированных районах". По его данным, рассмотрение этого законопроекта и предложений продлится определенное время и будет проходить определенный процесс.
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"Когда уже договорятся, то начнется период в 90 дней для выполнения этого закона, для проведения этих выборов. То есть, мы сейчас уже понимаем, что это будет длиться гораздо дольше, чем до декабря месяца, и пока никто не может сказать, когда это все может завершиться", - подчеркнул Эрлер.