В Минске презентуют изменения в избирательное законодательство Украины - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на встрече с представителями СМИ, в которой также принимает участие президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис, который находится в Киеве с официальным визитом.

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"Сегодня в Минске наши представители презентуют концепцию избирательного законодательства и тех изменений, которые мы договорились совместно разработать на встрече в "нормандском формате". В то же время, как российская сторона на сегодняшний день фактически срывает имплементацию Минских договоренностей", - сказал он.

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«Незаконные выборы не отменены, а лишь перенесены, дискуссии по избирательному формату фактически заблокированы, провокационные заявления о том, что выборы не будут проводиться по украинскому законодательству, постоянно раздаются со стороны так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей, недопуск наблюдателей ОБСЕ ни на неконтролируемые участки российско-украинской границы, ни к местам хранения техники для эффективной проверки, недопуск или высылка представителей международных авторитетных организаций, включая «Врачей без границ», представителей ООН, препятствование деятельности представителей Международного комитета Красного Креста, неосвобождение украинских заложников, которые незаконно содержатся как на оккупированных территориях, так и в Российской Федерации, создают серьезную угрозу имплементации Минского процесса», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что в случае дальнейшего невыполнения Минских договоренностей возникает твердая необходимость продления санкции.

Он отметил, что сегодня завершен отвод танков и начинается отвод артиллерии калибра до 100 мм.

"Украина полностью открыта для мониторинга со стороны СММ ОБСЕ, неуклонно соблюдает взятые на себя обязательства", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули Украине ряд определенных условий.

25 октября состоялись местные выборы в Украине, за исключением оккупированной части Донбасса и Крыма.