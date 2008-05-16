У Ющенко напомнили Тимошенко, что за ней - должок

В Секретариате Президента призывают правительство полностью профинансировать выборы в Киеве.

В частности, на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК напомнила, что на проведение киевских выборов требуется 16,5 млн. грн., в то время как правительство лишь неделю назад перечислило на счета территориальной избирательной комиссии 7,5 млн. грн.

М.СТАВНИЙЧУК заметила, что эти деньги нужны для финансирования избирательной компании, и львиная доля идет на заработную плату членов участковых избирательных комиссий. Именно с отсутствием такого финансирования М.СТАВНИЙЧУК связывает и большую ротацию в УИК, которая наблюдается сегодня. Она подчеркнула, что зарплату необходимо выдать до дня выборов. «Чтобы члены УИК могли себе хотя бы бутерброды в день выборов купить», - сказала она.