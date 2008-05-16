Рудьковскому заменили судью

Председатель Печерского районного суда заменила судью Ивана МОСЁНДЗА, которому было поручено начать рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО за нецелевое использование бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Н.РУДЬКОВСКОГО Виктория БУТЕНКО.

По ее словам, сейчас дело передано на рассмотрение судьи Печерского райсуда Александра МЕЛЬНИКА.

Напомним, что в судебном заседании во время предварительного рассмотрения дела Н.РУДЬКОВСКОГО его адвокаты обратились с ходатайством об отводе судьи, поскольку, по их убеждению, он не сможет беспристрастно рассматривать дело.

Решение об отводе судьи должен был принять непосредственно председатель суда, поскольку дело рассматривается судьей единолично.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и 20 марта передала его на рассмотрение в Печерский суд Киева.

Дело было возбуждено следственным отделом прокуратуры столицы по материалам СБУ в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).