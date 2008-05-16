БЮТ готов извиниться перед НУ-НС, но при одном условии

Фракция БЮТ готова извиниться за блокирование работы парламента, если их коллеги по коалиции поддержат принятие в целом антиинфляционных законов.

Об этом сегодня, во время пленарного заседания, заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция НУ-НС заявила о своей готовности голосовать за принятие пакета этих законов.

«Если это искренне, то я выйду на трибуну и извинюсь от имени всех моих коллег, если будет проголосовано так, как мы договаривались - и в первом, и во втором чтении», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он высказал удивление от имени БЮТ тем фактом, что Фонд госимущества до сих пор продолжает занимать человек, который принадлежит к политической силе, проигравшей выборы. Он напомнил, что в Госбюджет от приватизации должны поступить 9 млрд. грн., и они уже законом о Госбюджете четко предусмотрены на определенные цели.

В частности, И.КИРИЛЕНКО напомнил, что эти деньги пойдут на подготовку к Евро-2012, развитие регионов и другие цели.