Верховная Рада приняла закон о Кабмине

"За" проголосовали 245 народных депутатов

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Кабинете министров. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект поддержали 245 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале. Не поддержали принятие закона фракции Партии регионов и КПУ в полном составе. За принятие закона проголосовали депутаты фракций БЮТ (155 голосов), “Наша Украина – Народная самооборона” (71 голос) и Блока Литвина (19 голосов).

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