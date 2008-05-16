Верховная Рада приняла закон о Кабмине
12:21, 16 мая 2008Политика
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"За" проголосовали 245 народных депутатов
Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Кабинете министров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект поддержали 245 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.
Не поддержали принятие закона фракции Партии регионов и КПУ в полном составе.
За принятие закона проголосовали депутаты фракций БЮТ (155 голосов), “Наша Украина – Народная самооборона” (71 голос) и Блока Литвина (19 голосов).
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