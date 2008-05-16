БЮТ пойдет на условие НУ-НС?
10:26, 16 мая 2008Политика
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Шкиль рассказал о решении фракции
|Андрей Шкиль
Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.
По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания фракции БЮТ.
В то же время он отметил, что у БЮТ есть определенные опасения, что после принятия закона о Кабмине сессионный зал не поддержит антиинфляционные законопроекты.
Как сообщалось, Блок «Наша Украина – Народная самооборона» настаивал на первоочередном рассмотрении законопроекта о Кабмине, который уже прошел первое чтение.
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