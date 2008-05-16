БЮТ пойдет на условие НУ-НС?

Фракция БЮТ готова проголосовать за закон о Кабинете Министров, а затем – за пакет антиинфляционных законопроектов.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания фракции БЮТ.

В то же время он отметил, что у БЮТ есть определенные опасения, что после принятия закона о Кабмине сессионный зал не поддержит антиинфляционные законопроекты.

Как сообщалось, Блок «Наша Украина – Народная самооборона» настаивал на первоочередном рассмотрении законопроекта о Кабмине, который уже прошел первое чтение.