БЮТ пойдет на условие НУ-НС?

10:26, 16 мая 2008
Политика
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Шкиль рассказал о решении фракции

Андрей Шкиль
Фракция БЮТ готова проголосовать за закон о Кабинете Министров, а затем – за пакет антиинфляционных законопроектов.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, представитель фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания фракции БЮТ.

В то же время он отметил, что у БЮТ есть определенные опасения, что после принятия закона о Кабмине сессионный зал не поддержит антиинфляционные законопроекты.

Как сообщалось, Блок «Наша Украина – Народная самооборона»  настаивал на первоочередном рассмотрении законопроекта о Кабмине, который уже прошел первое чтение.

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