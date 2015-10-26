После обработки 80% протоколов во Львовский облсовет проходят 9 партий, лидер - "Солидарность"

По результатам обработки 80,18% протоколов, во Львовский областной совет проходят 9 партий, лидируют "Солидарность", "Самопомич" и "Свобода".

Об этом сообщили УНИАН во Львовской областной избирательной комиссии. По данным подсчета голосов избирателей, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" набирает – 22,16%, "Самопомич" - 13,30%, "Свобода" - 12,78%. Читайте такжеВо Львовский облсовет по результатам 56,19% протоколов проходят 9 партий Также преодолевают 5-процентный барьер партии "Батькивщина", получив 9,62% голосов, "Гражданская позиция" – 7,71%, УКРОП – 6,21%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,90%, "Народный Рух Украины" – 5,42%, "Народный контроль" – 5,16%. За "Оппозиционный блок" проголосовали 0,81% избирателей. Наименьший процент у партии "Единый центр" – 0,43%.

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