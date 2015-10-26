Боевики "ЛНР" не соблюдают договоренностей об отводе техники - Тимчук

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что, в частности, тяжелая бронетехника (танки) отводятся террористами с позиций в районе н. п. Желтое Луганской области в специально подготовленные боксы автобазы в н. п. Александровск (на северо-запад от Луганска).

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"Подобная картина наблюдается на ряде других участков (р-ны н. п. Успенка, Харцызск, Донецк и др., приморское направление), где вооружения отводятся боевиками на незначительное расстояние на заранее подготовленные замаскированные позиции или на гражданские объекты", - пишет Тымчук.

Кроме того, по его информации, представители т. н. "министерства государственной безопасности ДНР" совместно с сотрудниками ФСБ Российской Федерации проводят мероприятия, направленные на выявление у боевиков "армии ДНР" неучтенного оружия и боеприпасов. В случае выявления такого оружия подозреваемые в их хранении лица немедленно берутся под стражу и доставляются в г. Донецк для проведения дальнейшей проверки, отметил Тымчук.