Боевики "ЛНР" не соблюдают договоренностей об отводе техники - Тимчук
Боевики "ЛНР" не соблюдают договоренности об отводе боевой техники от линии разграничения на оговоренное расстояние не менее 15 км.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что, в частности, тяжелая бронетехника (танки) отводятся террористами с позиций в районе н. п. Желтое Луганской области в специально подготовленные боксы автобазы в н. п. Александровск (на северо-запад от Луганска).
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"Подобная картина наблюдается на ряде других участков (р-ны н. п. Успенка, Харцызск, Донецк и др., приморское направление), где вооружения отводятся боевиками на незначительное расстояние на заранее подготовленные замаскированные позиции или на гражданские объекты", - пишет Тымчук.
Кроме того, по его информации, представители т. н. "министерства государственной безопасности ДНР" совместно с сотрудниками ФСБ Российской Федерации проводят мероприятия, направленные на выявление у боевиков "армии ДНР" неучтенного оружия и боеприпасов. В случае выявления такого оружия подозреваемые в их хранении лица немедленно берутся под стражу и доставляются в г. Донецк для проведения дальнейшей проверки, отметил Тымчук.