Кремль и ФСБ обсуждают, увольнять ли Плотницкого за воровство - ИС

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук со ссылкой на данные группы ИС.

"Руководство ФСБ РФ настаивает на совместном с АП РФ «кураторстве» во всех сферах деятельности «ЛНР» и инициирует вопрос смещения И.Плотницкого (находится в г.Москва «под контролем») с должности «главы ЛНР» ввиду наличия компрометирующих данных на него (участие в коррупционных схемах, хищение «государственных» средств и «помощи» из РФ и т.п.)" , - говорится в сообщении.

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В то же время, по информации ИС, представители АП РФ выступили против устранения Плотницкого с должности с целью «избежания обострения управленческого кризиса в республике и спекуляций в рамках минских договоренностей».

Как сообщал УНИАН, главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что выборы в Украине якобы прошли с нарушениями, в том числе стандартов ОБСЕ, поэтому "ЛНР" в 2016 году может провести "местные выборы" без участия украинской стороны.