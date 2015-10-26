Глава ЦИК: Только Рада должна создать механизм для проведения местных выборов в Мариуполе и Красноармейске

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, об этом Охендовский заявил 25 октября на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джеффри Пайеттом, Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком и Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. В мероприятии также принял участие директор Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине Питер Эрбен.

Как отметил в начале встречи Пайетт, в течение всего процесса подготовки очередных местных выборов 25 октября 2015 года Центральная избирательная комиссия в очередной раз подтвердила высокий уровень своей компетентности, профессионализма и беспристрастности. Вместе с тем, посол США в Украине выразил обеспокоенность по поводу того, что голосование 25 октября не состоялось в городах Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

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В ответ на это Охендовский отметил, что ЦИК с самого начала избирательного процесса было принципиально важно организовать выборы в Мариуполе, учитывая, что он является крупнейшим по количеству избирателей из всех городов Донбасса, которые находятся под контролем законно избранной украинской власти и в которых действует правопорядок, установленный Конституцией Украины и законами Украины. Срыв голосования в Мариуполе и Красноармейске председатель ЦИК объяснил системным противозаконным бездействием отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске. При этом законность решения о печати избирательных бюллетеней для голосования в Мариуполе была установлена не только Центральной избирательной комиссией, но и решением суда, которое вступило в законную силу.

В другом случае, в Красноармейске решением суда, принятым за пять часов до начала голосования, было отменено решение городской избирательной комиссии по определению изготовителя избирательных бюллетеней только на том основании, что для печати бюллетеней было выбрано физическое лицо-предприниматель, а не юридическое лицо. Подобные решения принимались и многими другими территориальными избирательными комиссиями. Их законность в других случаях под сомнение не ставилась. Сами бюллетени, изготовленные для голосования в Красноармейске, требованиям закона соответствовали полностью. Несмотря на это, такие избирательные бюллетени, даже будучи полученными городской избирательной комиссией, не были переданы участковым избирательным комиссиям.

В обоих случаях – Мариуполя и Красноармейска – дальнейшую юридическую оценку общественно-опасных последствий противоправной бездеятельности отдельных членов соответствующих городских избирательных комиссий обязательно должны дать правоохранительные органы, к которым уже обратилась Центральная избирательная комиссия, учитывая возможное наличие в таком бездействии признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Украины.

По словам Охендовского, способа действий избирательных комиссий в подобных ситуациях закон о местных выборах не предусматривает. Следовательно, только Верховная Рада Украины должна создать специальный юридический механизм, чтобы дать избирателям Мариуполя и Красноармейска возможность реализовать их избирательные права.

"Любой избирательный процесс, который уже начался, обязательно должен завершиться голосованием и установлением результатов выборов. Срыв голосования вследствие противоправного бездействия отдельных членов городских избирательных комиссий не сменил юридического статуса кандидатов, которые были выдвинуты на соответствующих выборах. В то же время, отсутствует и юридическая возможность завершить начатые избирательные процессы без проведения голосования и установления результатов выборов ", – сказал он.

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Это мнение председателя ЦИК поддержали все присутствующие на встрече послы иностранных государств, подчеркнув при этом, что такой подход полностью соответствует международным избирательным стандартам, отметили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В ходе дальнейшего общения Охендовский проинформировал участников встречи, что во время избирательной кампании отдельные территориальные комиссии допускали нарушения пассивного избирательного права кандидатов, безосновательно отказывая в регистрации. Некоторые ТИК систематически отказывались выполнять даже решения судов, которые обязывали зарегистрировать тех или иных кандидатов, а также решение самой ЦИК. Центральная избирательная комиссия, имея в соответствии с законом полномочия отменять незаконные решения ТИК и решать подобные вопросы по существу, в некоторых случаях истребовала документы кандидатов и регистрировала кандидатов своими решениями.

Отвечая на один из вопросов, он также остановился на проблемах, которые требуют урегулирования в контексте подготовки к предстоящим выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, о предпосылках, соблюдение которых необходимо для их проведения в соответствии с украинским законодательством и международными избирательными стандартами.

«Очевидно, что предстоящие местные выборы в отдельных районах Донбасса будут иметь свою специфику, которая не свойственна другой территории нашего государства. Именно специальный закон, о необходимости разработки и принятии которого сегодня идет речь, как раз и станет адекватным инструментом урегулирования всех таких специфических вопросов. Это будет закон одноразового использования, так называемый закон ad-hoc. Хотелось бы, чтобы при его разработке были учтены предложения и опыт Центральной избирательной комиссии», – отметил Охендовский.

Собеседники также обменялись мнениями относительно возможных вариантов участия временно перемещенных лиц в предстоящих местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 25 октября первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко», руководитель избирательного штаба «БПП «Солидарность» Игорь Кононенко заявил, что Верховная Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.